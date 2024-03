Rangers at Penguins

RANGERS (43-19-4) at PENGUINS (29-27-9)

3 p.m. ET; ABC, ESPN+, SN1, TVAS

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Jack Roslovic

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Alex Wennberg -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Jonny Brodzinski

Ryan Lindgren -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Braden Schneider

Zac Jones -- Erik Gustafsson

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Chad Ruhwedel

Injured: Jacob Trouba (lower body)

Suspended: Matt Rempe

Penguins projected lineup

Michael Bunting -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Drew O’Connor -- Evgeni Malkin -- Rickard Rakell

Reilly Smith -- Lars Eller -- Valtteri Puustinen

Emil Bemstrom -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Ryan Graves -- Erik Karlsson

John Ludvig -- Pierre-Olivier Joseph

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Jesse Puljujarvi, Jack St. Ivany

Injured: Matt Nieto (knee surgery), Jansen Harkins (hand surgery)

Status report

The Rangers held an optional practice at the Penguins’ practice facility in Cranberry, Pennsylvania, on Friday. ... Rempe, a forward, will serve the third of a four-game suspension for elbowing New Jersey Devils defenseman Jonas Siegenthaler during a 3-1 win on Monday. ... Pittsburgh did not hold line rushes during practice Friday. ... St. Ivany, a defenseman, was recalled from Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League on Friday.