Rangers at Oilers projected lineups

RANGERS (10-7-1) at OILERS (12-3-3)
8 p.m. ET; TVAS, SN+, MSG
Rangers projected lineup
Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Tye Kartye -- J.T. Miller -- Oliver Bjorkstrand
Eeli Tolvanen -- Will Cuylle -- Pavel Dorofeyev
Jaroslav Chmelar -- Noah Laba -- Matt Rempe
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Marcus Pettersson -- Braden Schneider
Matthew Roberson -- Scott Morrow
Dylan Garand
Joonas Korpisalo
Scratched: Marcel Del Gaizo, Luke Glendening
Injured: Sean Durzi (undisclosed), Igor Shesterkin (lower body), Alberts Smits (upper body), Adam Sykora (lower body), Joseph Veleno (lower body)
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman
Alex Formenton -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph
Max Jones -- Owen Michaels -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Filip Hallander, Jake Walman
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Colton Dach (illness), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed)
Status report
The Rangers held an optional morning skate. Smits, a defenseman who was a late scratch for a 4-3 win at the Seattle Kraken on Saturday, is week to week. Del Gaizo, a defenseman, was recalled from Hartford of the American Hockey League. ... Nugent-Hopkins participated in the morning skate and will play after he was struck by a puck in the second period of a 4-2 win against the Vancouver Canucks on Saturday.