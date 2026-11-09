Rangers at Oilers projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

RANGERS (10-7-1) at OILERS (12-3-3)

8 p.m. ET; TVAS, SN+, MSG

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Tye Kartye -- J.T. Miller -- Oliver Bjorkstrand

Eeli Tolvanen -- Will Cuylle -- Pavel Dorofeyev

Jaroslav Chmelar -- Noah Laba -- Matt Rempe

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Marcus Pettersson -- Braden Schneider

Matthew Roberson -- Scott Morrow

Dylan Garand

Joonas Korpisalo

Scratched: Marcel Del Gaizo, Luke Glendening

Injured: Sean Durzi (undisclosed), Igor Shesterkin (lower body), Alberts Smits (upper body), Adam Sykora (lower body), Joseph Veleno (lower body)

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Alex Formenton -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph

Max Jones -- Owen Michaels -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Devon Levi

Tristan Jarry

Scratched: Filip Hallander, Jake Walman

Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Colton Dach (illness), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed)

Status report

The Rangers held an optional morning skate. Smits, a defenseman who was a late scratch for a 4-3 win at the Seattle Kraken on Saturday, is week to week. Del Gaizo, a defenseman, was recalled from Hartford of the American Hockey League. ... Nugent-Hopkins participated in the morning skate and will play after he was struck by a puck in the second period of a 4-2 win against the Vancouver Canucks on Saturday.

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