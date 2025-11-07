Rangers at Red Wings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

RANGERS (6-6-2) at RED WINGS (9-5-0)

7 pm ET; FDSNDETX, NHLN, MSG, SNP, SNO, SNE, TVAS

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Taylor Raddysh

Will Cuylle -- J.T. Miller -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Jonny Brodzinski

Jaroslav Chmelar -- Sam Carrick -- Juuso Parssinen

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Connor Mackey -- Braden Schneider

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Matthew Robertson, Adam Edstrom

Injured: Vincent Trocheck (upper body), Urho Vaakanainen (lower body)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Patrick Kane -- Marco Kasper -- Alex DeBrincat

Andrew Copp -- J.T. Compher -- Mason Appleton

James van Riemsdyk -- Michael Rasmussen -- Elmer Soderblom

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Travis Hamonic -- Albert Johansson

Cam Talbot

John Gibson

Scratched: Jacob Bernard-Docker, Jonatan Berggren

Injured: None

Status report

The Rangers held an optional morning skate. Trocheck, a forward, and Vaakanainen, a defenseman, each took part but neither is expected to play. … Chmelar will make his NHL debut. ... Kane will play after missing nine games because of an upper-body injury. Berggren, a forward, will come out of the lineup.

