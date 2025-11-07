Rangers at Red Wings projected lineups

RANGERS (6-6-2) at RED WINGS (9-5-0)
7 pm ET; FDSNDETX, NHLN, MSG, SNP, SNO, SNE, TVAS
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Taylor Raddysh
Will Cuylle -- J.T. Miller -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Jonny Brodzinski
Jaroslav Chmelar -- Sam Carrick -- Juuso Parssinen
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Connor Mackey -- Braden Schneider
Jonathan Quick
Igor Shesterkin
Scratched: Matthew Robertson, Adam Edstrom
Injured: Vincent Trocheck (upper body), Urho Vaakanainen (lower body)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Patrick Kane -- Marco Kasper -- Alex DeBrincat
Andrew Copp -- J.T. Compher -- Mason Appleton
James van Riemsdyk -- Michael Rasmussen -- Elmer Soderblom
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic -- Albert Johansson
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Jacob Bernard-Docker, Jonatan Berggren
Injured: None
Status report
The Rangers held an optional morning skate. Trocheck, a forward, and Vaakanainen, a defenseman, each took part but neither is expected to play. … Chmelar will make his NHL debut. ... Kane will play after missing nine games because of an upper-body injury. Berggren, a forward, will come out of the lineup.