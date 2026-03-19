Rangers at Blue Jackets projected lineups

RANGERS (28-32-8) at BLUE JACKETS (35-21-11)
7 p.m. ET; FDSNOH, MSG
Rangers projected lineup
Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller
Tye Kartye -- Jonny Brodzinski -- Conor Sheary
Taylor Raddysh -- Adam Edstrom -- Jaroslav Chmelar
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Matthew Robertson -- Braden Schneider
Connor Mackey -- Will Borgen
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Vincent Iorio, Juuso Parssinen
Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body), Noah Laba (lower body)
Blue Jackets projected lineup
Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko
Kent Johnson -- Sean Monahan -- Conor Garland
Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Isac Lundestrom -- Boone Jenner -- Danton Heinen
Zach Werenski -- Damon Severson
Ivan Provorov -- Denton Mateychuk
Dante Fabbro -- Erik Gudbranson
Jet Greaves
Elvis Merzlikins
Scratched: Miles Wood, Dimitri Voronkov, Egor Zamula, Jake Christiansen
Injured: None
Status report
Vaakanainen, a defenseman, and Laba, a forward, each left during a 6-3 loss to the New Jersey Devils on Wednesday; Rangers coach Mike Sullivan did not provide an update following the game. ... Mackey was recalled from Hartford of the American Hockey League on Thursday. ... Brodzinski or Parssinen, a forward, could take Laba's place in the lineup. ... Shesterkin is expected to start after Quick made 33 saves against New Jersey. ... The Blue Jackets could dress the same lineup they used in a 5-1 win against the Carolina Hurricanes on Tuesday.