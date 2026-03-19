Rangers at Blue Jackets projected lineups

By NHL.com
RANGERS (28-32-8) at BLUE JACKETS (35-21-11)

7 p.m. ET; FDSNOH, MSG

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller

Tye Kartye -- Jonny Brodzinski -- Conor Sheary

Taylor Raddysh -- Adam Edstrom -- Jaroslav Chmelar

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Matthew Robertson -- Braden Schneider

Connor Mackey -- Will Borgen

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Vincent Iorio, Juuso Parssinen

Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body), Noah Laba (lower body)

Blue Jackets projected lineup

Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Kent Johnson -- Sean Monahan -- Conor Garland

Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Isac Lundestrom -- Boone Jenner -- Danton Heinen

Zach Werenski -- Damon Severson

Ivan Provorov -- Denton Mateychuk

Dante Fabbro -- Erik Gudbranson

Jet Greaves

Elvis Merzlikins

Scratched: Miles Wood, Dimitri Voronkov, Egor Zamula, Jake Christiansen

Injured: None

Status report

Vaakanainen, a defenseman, and Laba, a forward, each left during a 6-3 loss to the New Jersey Devils on Wednesday; Rangers coach Mike Sullivan did not provide an update following the game. ... Mackey was recalled from Hartford of the American Hockey League on Thursday. ... Brodzinski or Parssinen, a forward, could take Laba's place in the lineup. ... Shesterkin is expected to start after Quick made 33 saves against New Jersey. ... The Blue Jackets could dress the same lineup they used in a 5-1 win against the Carolina Hurricanes on Tuesday.

