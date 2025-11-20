Rangers at Avalanche projected lineups

RANGERS (10-9-2) at AVALANCHE (13-1-5)
9 p.m. ET; KUSA, KTVD, MSG, ALT
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller
Will Cuylle -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Jonny Brodzinski
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Braden Schneider
Matthew Robertson -- Scott Morrow
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Urho Vaakanainen, Juuso Parssinen
Injured: Will Borgen (upper body), Matt Rempe (upper body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Ross Colton -- Brock Nelson -- Gavin Brindley
Gabriel Landeskog -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Tristen Nielsen
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body), Valeri Nichushkin (lower body)
Status report
Borgen is day to day. ... Rangers coach Mike Sullivan said it's the same injury the defenseman has been dealing with and will be something to manage. … The Avalanche held an optional morning skate Thursday.