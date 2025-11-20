Rangers at Avalanche projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

RANGERS (10-9-2) at AVALANCHE (13-1-5)

9 p.m. ET; KUSA, KTVD, MSG, ALT

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller

Will Cuylle -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Jonny Brodzinski

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Braden Schneider

Matthew Robertson -- Scott Morrow

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Urho Vaakanainen, Juuso Parssinen

Injured: Will Borgen (upper body), Matt Rempe (upper body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Ross Colton -- Brock Nelson -- Gavin Brindley

Gabriel Landeskog -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Tristen Nielsen

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body), Valeri Nichushkin (lower body)

Status report

Borgen is day to day. ... Rangers coach Mike Sullivan said it's the same injury the defenseman has been dealing with and will be something to manage. … The Avalanche held an optional morning skate Thursday.

