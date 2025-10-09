Rangers at Sabres projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
NHL.com
RANGERS (0-1-0) AT SABRES (0-0-0)

7 p.m. ET; MSG-B, MSG

Rangers projected lineup

Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Taylor Raddysh

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Matt Rempe

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Jonny Brodzinski, Jusso Parssinen, Matthew Robertson

Sabres projected lineup

Zach Benson -- Josh Norris -- Tage Thompson

Jason Zucker -- Jiri Kulich -- Alex Tuch

Jack Quinn -- Ryan McLeod -- Josh Doan

Beck Malenstyn -- Peyton Krebs -- Justin Danforth

Bowen Byram -- Rasmus Dahlin

Jacob Bryson -- Owen Power

Mattias Samuelsson -- Conor Timmins

Alex Lyon

Colten Ellis

Scratched: Tyson Kozak, Ryan Johnson, Mason Geertsen

Injured: Ukko-Pekka Luukkonen (lower body), Michael Kesselring (undisclosed), Jordan Greenway (middle body)

Status report

Each team held an optional morning skate. … Power and Samuelsson are each expected to play after missing some time during training camp because of injury.

