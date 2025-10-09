Rangers at Sabres projected lineups

RANGERS (0-1-0) AT SABRES (0-0-0)
7 p.m. ET; MSG-B, MSG
Rangers projected lineup
Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Taylor Raddysh
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Matt Rempe
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Urho Vaakanainen -- Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Jonny Brodzinski, Jusso Parssinen, Matthew Robertson
Sabres projected lineup
Zach Benson -- Josh Norris -- Tage Thompson
Jason Zucker -- Jiri Kulich -- Alex Tuch
Jack Quinn -- Ryan McLeod -- Josh Doan
Beck Malenstyn -- Peyton Krebs -- Justin Danforth
Bowen Byram -- Rasmus Dahlin
Jacob Bryson -- Owen Power
Mattias Samuelsson -- Conor Timmins
Alex Lyon
Colten Ellis
Scratched: Tyson Kozak, Ryan Johnson, Mason Geertsen
Injured: Ukko-Pekka Luukkonen (lower body), Michael Kesselring (undisclosed), Jordan Greenway (middle body)
Status report
Each team held an optional morning skate. … Power and Samuelsson are each expected to play after missing some time during training camp because of injury.