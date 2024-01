Islanders at Wild

ISLANDERS (19-13-10) at WILD (17-20-5)

6 p.m. ET; MSGSN, BSWI, BSN

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Oliver Wahlstrom

Pierre Engvall -- Brock Nelson – Hudson Fasching

Simon Holmstrom -- Mathew Barzal -- Kyle Palmieri

Matt Martin -- Jean-Gabriel Pageau -- Cal Clutterbuck

Alexander Romanov -- Noah Dobson

Adam Pelech -- Scott Mayfield

Mike Reilly -- Sebastian Aho

Ilya Sorokin

Ken Appleby

Scratched: Julien Gauthier, Samuel Bolduc

Injured: Ryan Pulock (lower body), Semyon Varlamov (undisclosed), Robert Bortuzzo (lower body), Casey Cizikas (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Marco Rossi -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Frederick Gaudreau

Jake Middleton -- Brock Faber

Alex Goligoski -- Zach Bogosian

Jon Merrill -- Dakota Mermis

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Daemon Hunt, Adam Raska

Injured: Vinni Lettieri (lower body), Jared Spurgeon (lower body), Jonas Brodin (upper body)

Status report

Neither team skated. … Sorokin is expected to start for the ninth time in 10 games. ... Gustavsson is expected to get a second straight start after allowing five goals on 18 shots through 26:40 in a 6-0 loss to the Arizona Coyotes on Saturday. It was his first game back from a lower-body injury that sidelined him for seven games.