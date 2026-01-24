Devils at Kraken projected lineups

DEVILS (27-22-2) at KRAKEN (22-19-9)

3 p.m. ET; KHN/Prime, MSGSN, KONG, SN

Devils projected lineup

Timo Meier -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Ondrej Palat -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Evgenii Dadonov -- Paul Cotter -- Conner Brown

Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Lenni Hameenaho

Jonas Siegenthaler -- Brett Pesce

Brenden Dillon -- Dougie Hamilton

Simon Nemec -- Johnathan Kovacevic

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Luke Glendening, Juho Lammikko, Colton White

Injured: Luke Hughes (shoulder), Zack MacEwen (ACL), Stefan Noesen (knee)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Berkly Catton -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Kaapo Kakko

Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryan Lindgren -- Ryker Evans

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Tye Kartye

Injured: Matt Murray (lower body), Ben Meyers (lower body)

Status report

The Devils rolled out the same lines in practice Saturday used in a 5-4 win at the Vancouver Canucks on Friday. … The Kraken practiced Saturday with the same lines used in a 4-2 loss to the Anaheim Ducks on Friday except for Lindgren, who took a maintenance day, coach Lane Lambert said.

