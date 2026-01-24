Devils at Kraken projected lineups

DEVILS (27-22-2) at KRAKEN (22-19-9)
3 p.m. ET; KHN/Prime, MSGSN, KONG, SN
Devils projected lineup
Timo Meier -- Jack Hughes -- Jesper Bratt
Ondrej Palat -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Evgenii Dadonov -- Paul Cotter -- Conner Brown
Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Lenni Hameenaho
Jonas Siegenthaler -- Brett Pesce
Brenden Dillon -- Dougie Hamilton
Simon Nemec -- Johnathan Kovacevic
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Luke Glendening, Juho Lammikko, Colton White
Injured: Luke Hughes (shoulder), Zack MacEwen (ACL), Stefan Noesen (knee)
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Berkly Catton -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Kaapo Kakko
Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Jamie Oleksiak -- Brandon Montour
Ryan Lindgren -- Ryker Evans
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Tye Kartye
Injured: Matt Murray (lower body), Ben Meyers (lower body)
Status report
The Devils rolled out the same lines in practice Saturday used in a 5-4 win at the Vancouver Canucks on Friday. … The Kraken practiced Saturday with the same lines used in a 4-2 loss to the Anaheim Ducks on Friday except for Lindgren, who took a maintenance day, coach Lane Lambert said.