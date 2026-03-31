Devils at Rangers projected lineups

DEVILS (38-33-2) at RANGERS (30-35-9)

7 p.m. ET; MSGSN, MSG 2

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown

Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad

Evgenii Dadonov -- Paul Cotter -- Maksim Tsyplakov

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Dennis Cholowski

Injured: Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Tye Kartye -- J.T. Miller -- Conor Sheary

Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Adam Sykora

Jonny Brodzinski -- Noah Laba -- Jaroslav Chmelar

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Drew Fortescue -- Braden Schneider

Matthew Robertson -- Will Borgen

Igor Shesterkin

Dylan Garand

Scratched: Vincent Iorio, Adam Edstrom, Taylor Raddysh

Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body), Jonathan Quick (upper body)

Status report

Gritsyuk, a forward, is expected to miss his fourth straight game. … Quick, New York’s regular backup goalie, participated in the morning skate and stayed on late with Iorio, Edstrom, Raddysh and Vaakanainen, who was skating in a noncontact jersey.

Latest News

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Projected lineups, starting goalies for today

Martone to make NHL debut with Flyers against Capitals

Nill signs 2-year contract to remain Stars GM

NHL Playoffs Buzz: Flyers, Senators, Red Wings chasing Blue Jackets for East wild card

NHL Status Report: Kucherov game-time decision for Lightning

Fantasy hockey top 200 player rankings

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

'NHL Fantasy Stars' picks, lineups, strategy

NHL, SAP introduce salary cap projector as part of Front Office app

Tavares scores with 5 seconds left in OT, Maple Leafs recover to edge Ducks

Celebrini surpasses 100 points, Sharks defeat Blues on late goal

Golden Knights rally, defeat Canucks in Tortorella's debut as coach

Caufield chasing 50-goal mark, Richard Trophy for Canadiens

Treliving fired as Maple Leafs general manager

Avalanche score 5 goals in 1st period, cruise past Flames

Tortorella hired as Golden Knights coach to bring spark, energy for stretch run, playoffs