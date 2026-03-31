Devils at Rangers projected lineups

DEVILS (38-33-2) at RANGERS (30-35-9)
7 p.m. ET; MSGSN, MSG 2
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown
Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad
Evgenii Dadonov -- Paul Cotter -- Maksim Tsyplakov
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Dennis Cholowski
Injured: Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)
Rangers projected lineup
Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Tye Kartye -- J.T. Miller -- Conor Sheary
Will Cuylle -- Vincent Trocheck -- Adam Sykora
Jonny Brodzinski -- Noah Laba -- Jaroslav Chmelar
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Drew Fortescue -- Braden Schneider
Matthew Robertson -- Will Borgen
Igor Shesterkin
Dylan Garand
Scratched: Vincent Iorio, Adam Edstrom, Taylor Raddysh
Injured: Matt Rempe (upper body), Urho Vaakanainen (upper body), Jonathan Quick (upper body)
Status report
Gritsyuk, a forward, is expected to miss his fourth straight game. … Quick, New York’s regular backup goalie, participated in the morning skate and stayed on late with Iorio, Edstrom, Raddysh and Vaakanainen, who was skating in a noncontact jersey.