Predators at Golden Knights projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
PREDATORS (17-17-4) at GOLDEN KNIGHTS (17-9-11)

3 p.m. ET; FDSNSO, SCRIPPS, SN, TVAS

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Steven Stamkos

Michael Bunting -- Erik Haula -- Luke Evangelista

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith

Roman Josi -- Nick Perbix

Brady Skjei -- Adam Wilsby

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: None

Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Mitch Marner -- Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Alexander Holtz

Reilly Smith -- Brett Howden -- Branden Bowman

Brandon Saad -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb – Kaedan Korczak

Noah Hanifin -- Ben Hutton

Jeremy Lauzon -- Zach Whitecloud

Akira Schmid

Carter Hart

Scratched: Cole Reinhardt

Injured: Jack Eichel (undisclosed), Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)

Status report

Marchessault, a forward, did not practice Tuesday; he has been out since Dec. 17. … Golden Knights coach Bruce Cassidy confirmed Schmid will start after Hart was pulled in a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Monday.

