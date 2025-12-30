Predators at Golden Knights projected lineups

PREDATORS (17-17-4) at GOLDEN KNIGHTS (17-9-11)
3 p.m. ET; FDSNSO, SCRIPPS, SN, TVAS
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Steven Stamkos
Michael Bunting -- Erik Haula -- Luke Evangelista
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith
Roman Josi -- Nick Perbix
Brady Skjei -- Adam Wilsby
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: None
Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Mitch Marner -- Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Alexander Holtz
Reilly Smith -- Brett Howden -- Branden Bowman
Brandon Saad -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb – Kaedan Korczak
Noah Hanifin -- Ben Hutton
Jeremy Lauzon -- Zach Whitecloud
Akira Schmid
Carter Hart
Scratched: Cole Reinhardt
Injured: Jack Eichel (undisclosed), Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)
Status report
Marchessault, a forward, did not practice Tuesday; he has been out since Dec. 17. … Golden Knights coach Bruce Cassidy confirmed Schmid will start after Hart was pulled in a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Monday.