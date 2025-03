Predators at Hurricanes projected lineups

PREDATORS (26-36-8) at HURRICANES (43-23-4)

7 p.m. ET; FDSNSO

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista

Michael Bunting -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault

Cole Smith -- Fedor Svechkov -- Kieffer Bellows

Zachary L’Heureux -- Michael McCarron -- Colton Sissons

Brady Skjei -- Nick Blankenburg

Marc Del Gaizo -- Justin Barron

Andreas Englund -- Spencer Stastney

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Jordan Oesterle, Jakub Vrana

Injured: Jeremy Lauzon (lower body), Adam Wilsby (upper body), Roman Josi (upper body)

Hurricanes projected lineup

Jackson Blake -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Jesperi Kotkaniemi -- Jack Roslovic

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Logan Stankoven

Eric Robinson -- Mark Jankowski -- Tyson Jost

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Jalen Chatfield -- Dmitry Orlov

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Frederik Andersen

Scratched: None

Injured: William Carrier (lower body), Andrei Svechnikov (upper body)

Status report

Svechnikov will miss his seventh straight game, but Hurricanes coach Rod Brind’Amour said he expects the forward will return against the Montreal Canadiens on Friday.