Canadiens at Wild projected lineups

CANADIENS (5-9-2) at WILD (10-2-3)

8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Kirby Dach -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Cole Caufield -- Jake Evans -- Alex Newhook

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Lucas Condotta -- Joel Armia

Kaiden Guhle -- Mike Matheson

Lane Hutson -- David Savard

Arber Xhekaj -- Jayden Struble

Sam Montembeault

Cayden Primeau

Scratched: Justin Barron, Michael Pezzetta

Injured: Patrik Laine (knee), Raphael Harvey-Pinard (broken leg)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Ryan Hartman

Yakov Trenin -- Marat Khusnutdinov -- Jakub Lauko

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zach Bogosian -- Brock Faber

Jon Merrill – Declan Chisholm

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Daemon Hunt, Michael Milne

Injured: Jonas Brodin (upper body)

Status report

The Canadiens did not conduct a morning skate Thursday. ... Brodin, a defenseman, is day to day after being injured during a 2-1 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Sunday.