Canadiens at Wild projected lineups

CANADIENS (31-17-7) at WILD (32-14-10)
7:30 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, Prime, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Joe Veleno -- Jake Evans -- Zachary Bolduc
Josh Anderson -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Kaiden Guhle
Lane Hutson -- Noah Dobson
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Jakub Dobes
Samuel Montembeault
Scratched: Sammy Blais, Jayden Struble
Injured: Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle), Alexandre Texier (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jacob Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Cal Petersen
Scratched: David Jiricek, Matt Kiersted, Tyler Pitlick
Injured: Jonas Brodin (lower body), Jesper Wallstedt (illness)
Status report
The Canadiens did not hold a morning skate. … Texier, a forward, is day to day. … Bogosian is expected to play after missing 13 games because of a lower-body injury. … Petersen will serve as the backup goalie with Wallstedt unavailable.