Canadiens at Wild projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

CANADIENS (31-17-7) at WILD (32-14-10)

7:30 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, Prime, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Joe Veleno -- Jake Evans -- Zachary Bolduc

Josh Anderson -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Kaiden Guhle

Lane Hutson -- Noah Dobson

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Jakub Dobes

Samuel Montembeault

Scratched: Sammy Blais, Jayden Struble

Injured: Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle), Alexandre Texier (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Cal Petersen

Scratched: David Jiricek, Matt Kiersted, Tyler Pitlick

Injured: Jonas Brodin (lower body), Jesper Wallstedt (illness)

Status report

The Canadiens did not hold a morning skate. … Texier, a forward, is day to day. … Bogosian is expected to play after missing 13 games because of a lower-body injury. … Petersen will serve as the backup goalie with Wallstedt unavailable.

