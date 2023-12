Canadiens at Wild

CANADIENS (14-13-4) at WILD (13-13-4)

8 p.m.ET; BSWIX, BSNX, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Sean Monahan -- Jake Evans -- Josh Anderson

Joel Armia -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Jesse Ylonen

Mike Matheson -- David Savard

Kaiden Guhle -- Justin Barron

Jayden Struble -- Johnathan Kovacevic

Sam Montembeault

Jake Allen

Scratched: Michael Pezzetta, Gustav Lindstrom, Cayden Primeau, Mitchell Stephens

Injured: Jordan Harris (lower body), Rafael Harvey-Pinard (lower body), Alex Newhook (lower body), Tanner Pearson (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Ryan Hartman

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Vinni Lettieri

Jake Middleton -- Brock Faber

Alex Goligoski -- Zach Bogosian

Jon Merrill -- Dakota Mermis

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Daemon Hunt

Injured: Mats Zuccarello (upper body), Jared Spurgeon (lower body)

Status report

Spurgeon, a defenseman, will miss his fifth straight game but could play when the Wild host the Boston Bruins on Saturday. … Hartman is a game-time decision with an undisclosed injury. ... Heineman will be making his NHL debut and replace Pezzetta in the lineup.