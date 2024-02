Canadiens at Panthers

CANADIENS (23-28-8) at PANTHERS (39-16-4)

7 p.m. ET; BSFL, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Joel Armia -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Joshua Roy -- Alex Newhook -- Josh Anderson

Tanner Pearson -- Colin White -- Jesse Ylonen

Mike Matheson -- Kaiden Guhle

Arber Xhekaj -- David Savard

Jordan Harris -- Johnathan Kovacevic

Sam Montembeault

Cayden Primeau

Scratched: Michael Pezzetta, Jake Allen

Injured: Rafael Harvey-Pinard (lower body), Jayden Struble (lower body)

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Nick Cousins -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Evan Rodrigues

Will Lockwood -- Kevin Stenlund -- Ryan Lomberg

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Brandon Montour

Oliver Ekman-Larsson -- Dmitry Kulikov

Anthony Stolarz

Sergei Bobrovsky

Scratched: Josh Mahura, Steven Lorentz

Injured: Jonah Gadjovich (undisclosed)

Status report

Montembeault will make his second straight start; he made 36 saves in a 4-2 win against the Arizona Coyotes on Tuesday. … Struble, a defenseman, is questionable after missing the past two games. … Stolarz will start after Bobrovsky made 28 saves in a 3-2 win against the Buffalo Sabres on Tuesday. ... Lockwood enters the lineup for the second time since Jan. 19; he replaces Gadjovich, a forward out with a minor injury.