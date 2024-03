Canadiens at Oilers

CANADIENS (25-31-11) at OILERS (40-21-4)

9 p.m. RDS, TSN2, SNW

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Joshua Roy -- Alex Newhook -- Joel Armia

Brendan Gallagher -- Jake Evans -- Josh Anderson

Michael Pezzetta -- Colin White -- Rafael Harvey-Pinard

Michael Matheson -- Kaiden Guhle

Arber Xhekaj -- David Savard

Jordan Harris -- Johnathan Kovacevic

Sam Montembeault

Cayden Primeau

Scratched: Tanner Pearson, Jayden Struble, Jesse Ylonen

Injured: None

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Ryan McLeod -- Leon Draisaitl -- Warren Foegele

Evander Kane -- Adam Henrique-- Connor Brown

Mattias Janmark -- Sam Carrick -- Corey Perry

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Cody Ceci

Calvin Pickard

Stuart Skinner

Scratched: Derek Ryan

Injured: Vincent Desharnais (undisclosed)

Status report

Each team held an optional morning skate. … Pezetta comes in for Pearson, a forward, and Kovacevic replaces Struble, a defenseman. … Stecher replaces Desharnais, a defenseman, who is listed as day-to-day but is practicing with the Oilers.