Canadiens at Stars projected lineups

CANADIENS (7-3-2) at STARS (7-4-1)
8 p.m. ET; Prime Video, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Alex Newhook -- Juraj Slafkovsky
Chris Kreider -- Oliver Kapanen -- Josh Anderson
Zachary Bolduc -- Phillip Danault – Alexandre Texier
Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Kirby Dach
Lane Hutson -- Noah Dobson
Mike Matheson -- Alexandre Carrier
Kaiden Guhle -- Adam Engstrom
Jakub Dobes
Jacob Fowler
Scratched: Owen Beck, Arber Xhekaj
Injured: Nick Suzuki (upper body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)