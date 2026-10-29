Canadiens at Stars projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

CANADIENS (7-3-2) at STARS (7-4-1)

8 p.m. ET; Prime Video, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Alex Newhook -- Juraj Slafkovsky

Chris Kreider -- Oliver Kapanen -- Josh Anderson

Zachary Bolduc -- Phillip Danault – Alexandre Texier  

Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Kirby Dach 

Lane Hutson -- Noah Dobson

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Kaiden Guhle -- Adam Engstrom

Jakub Dobes

Jacob Fowler

Scratched: Owen Beck, Arber Xhekaj

Injured: Nick Suzuki (upper body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Tyler Seguin

Sam Steel -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Joel Kiviranta -- Arttu Hyry -- Jamie Benn

Colin Blackwell -- Justin Hryckowian -- Matthew Seminoff

Thomas Harley -- Miro Heiskanen

Lian Bichsel -- Nils Lundkvist

Trey Taylor -- Tyler Myers

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: David Perron

Injured: Kyle Capobianco (lower body), Radek Faksa (lower body), Oskar Bäck (finger), Matt Duchene (lower body), Esa Lindell (lower body)

Status report

Dobes will start after Fowler started the past three games. ... Capobianco will be out four weeks; the defenseman left in the third period of a 5-1 loss to the New Jersey Devils on Tuesday following a collision with Devils forward Timo Meier. ... Taylor will make his NHL debut after being recalled from Texas of the American Hockey League on Thursday. ... Steel will return after missing two games with an undisclosed injury. ... Forwards Faksa and Perron and Lindell, a defenseman, each could play against the Columbus Blue Jackets on Saturday or at the Washington Capitals on Tuesday.

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