Canadiens at Blue Jackets

CANADIENS (9-10-2) at BLUE JACKETS (7-12-4)

7 p.m. ET; BSOH, SN, RDS

Canadiens projected lineup

Alex Newhook -- Nick Suzuki -- Brendan Gallagher

Cole Caufield -- Christian Dvorak -- Juraj Slafkovsky

Tanner Pearson -- Sean Monahan -- Josh Anderson

Joel Armia -- Jake Evans -- Jesse Ylonen

Mike Matheson -- Justin Barron

Kaiden Guhle -- Johnathan Kovacevic

Jayden Struble -- Gustav Lindstrom

Sam Montembeault

Cayden Primeau

Scratched: Jake Allen, Mattias Norlinder, Michael Pezzetta

Injured: Rafael Harvey-Pinard (lower body), Arber Xhekaj (upper body), Jordan Harris (lower body)

Blue Jackets projected lineup

Johnny Gaudreau -- Boone Jenner -- Kirill Marchenko

Alexandre Texier -- Adam Fantilli -- Patrik Laine

Dmitri Voronkov -- Cole Sillinger -- Yegor Chinakhov

Eric Robinson -- Sean Kuraly -- Justin Danforth

Zach Werenski -- Adam Boqvist

Ivan Provorov -- David Jiricek

Jake Bean -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Spencer Martin

Scratched: Andrew Peeke, Mathieu Olivier

Injured: Jack Roslovic (fractured ankle), Daniil Tarasov (knee), Damon Severson (oblique)

Status report

The Canadiens did not hold a morning skate Wednesday. … Armia replaces Pezzetta, a forward, who is a healthy scratch. … Montembeault will start after Allen made 26 saves in a 4-0 loss at the Los Angeles Kings on Saturday. … Primeau will start against the Florida Panthers on Thursday, Montreal coach Martin St. Louis said. ... Merzlikins will start after Martin made 31 saves in a 5-2 win against the Boston Bruins on Monday. ... The Blue Jackets will dress the same 18 skaters they used in that game.