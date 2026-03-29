Canadiens at Hurricanes projected lineups

CANADIENS (41-21-10) at HURRICANES (46-20-6)
5 p.m. ET; FDSNSO, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky
Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zachary Bolduc -- Jake Evans -- Josh Anderson
Joe Veleno -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Jayden Struble -- Lane Hutson
Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier
Jakub Dobes
Jacob Fowler
Scratched: Arber Xhekaj, Samuel Montembeault
Injured: Kirby Dach (upper body), Patrik Laine (lower body), Alexandre Texier (lower body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
Dobes is expected to start for Montreal after Fowler made 23 saves in a 4-1 win against the Nashville Predators on Saturday. … Andersen is expected to start for Carolina after Brandon Bussi made 17 saves in a 5-2 win against the New Jersey Devils on Saturday.