Canadiens at Hurricanes projected lineups

By NHL.com
CANADIENS (41-21-10) at HURRICANES (46-20-6)

5 p.m. ET; FDSNSO, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zachary Bolduc -- Jake Evans -- Josh Anderson

Joe Veleno -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Jayden Struble -- Lane Hutson

Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier

Jakub Dobes

Jacob Fowler

Scratched: Arber Xhekaj, Samuel Montembeault

Injured: Kirby Dach (upper body), Patrik Laine (lower body), Alexandre Texier (lower body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report 

Dobes is expected to start for Montreal after Fowler made 23 saves in a 4-1 win against the Nashville Predators on Saturday. … Andersen is expected to start for Carolina after Brandon Bussi made 17 saves in a 5-2 win against the New Jersey Devils on Saturday.

