Wild at Jets projected lineups

WILD (11-7-4) at JETS (12-8-0)

4 p.m. ET; TVAS, TSN3, FDSNNO, FDSNWI

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Yakov Trenin -- Nico Sturm

Liam Ohgren -- Ben Jones -- Tyler Pitlick

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: David Jiricek, Daemon Hunt, Hunter Haight

Injured: Vladamir Tarasenko (lower body), Marco Rossi (lower body), Ryan Hartman (lower body), Vinnie Hinostroza (undisclosed)

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Vladislav Namestnikov -- Adam Lowry -- Cole Perfetti

Nino Niederreiter -- Jonathan Toews -- Gustav Nyquist

Cole Koepke -- Morgan Barron -- Alex Iafallo

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Logan Stanley -- Luke Schenn

Eric Comrie

Thomas Milic

Scratched: Colin Miller, Tanner Pearson

Injured: Haydn Fleury (concussion), Connor Hellebuyck (knee)

Status report

Vinnie Hinostroza “is going to be out a little bit,” according to Wild coach John Hynes, and the forward likely will likely be sent back to Minnesota for evaluation; Hinostroza during the second period after a hit by Pittsburgh Penguins defenseman Ryan Graves during Minnesota's 5-0 win on Friday. ... Sturm is expected to make his season debut after recovering from back surgery as the result of an injury during training camp. ... Scheifele did not take part in Jets practice on Saturday for maintenance, but is expected to play Sunday. ... Hellebuyck is expected to be out 4-6 weeks after the goalie had knee surgery Saturday.

