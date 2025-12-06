Wild at Canucks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

WILD (15-8-5) at CANUCKS (10-15-3)

10 p.m. ET; CITY, SNP, FDSNNOX, FDSNWI

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vladimir Tarasenko

Liam Ohgren -- Ryan Hartman -- Tyler Pitlick

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Jonas Brodin -- Brock Faber

Zeev Buium -- Zach Bogosian

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Daemon Hunt, Hunter Haight, Ben Jones

Injured: Marcus Foligno (lower body), Vinnie Hinostroza (lower body), Marco Rossi (lower body)

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson

Brock Boeser -- Max Sasson -- Conor Garland

Drew O'Connor -- David Kampf -- Kiefer Sherwood

Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Jonathan Lekkerimaki

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Elias Nils Pettersson -- Tyler Myers

Marcus Pettersson -- Tom Willander

Nikita Tolopilo

Kevin Lankinen

Scratched: Lukas Reichel, P.O. Joseph

Injured: Evander Kane (illness), Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Status report

Yurov will return after missing two games with an undisclosed injury, replacing Hartman on the top forward line, replacing Jones. … Rossi, a forward out since Nov. 11, remains week to week. … The Canucks did not hold a morning skate. … Tolopilo is expected to start after Lankinen made 14 saves in a 4-1 loss to the Utah Mammoth on Friday. … Kane, a top-line forward who missed the game Friday, could return.

