Wild at Canucks projected lineups

WILD (15-8-5) at CANUCKS (10-15-3)
10 p.m. ET; CITY, SNP, FDSNNOX, FDSNWI
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vladimir Tarasenko
Liam Ohgren -- Ryan Hartman -- Tyler Pitlick
Jacob Middleton -- Jared Spurgeon
Jonas Brodin -- Brock Faber
Zeev Buium -- Zach Bogosian
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Daemon Hunt, Hunter Haight, Ben Jones
Injured: Marcus Foligno (lower body), Vinnie Hinostroza (lower body), Marco Rossi (lower body)
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson
Brock Boeser -- Max Sasson -- Conor Garland
Drew O'Connor -- David Kampf -- Kiefer Sherwood
Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Jonathan Lekkerimaki
Quinn Hughes -- Filip Hronek
Elias Nils Pettersson -- Tyler Myers
Marcus Pettersson -- Tom Willander
Nikita Tolopilo
Kevin Lankinen
Scratched: Lukas Reichel, P.O. Joseph
Injured: Evander Kane (illness), Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Status report
Yurov will return after missing two games with an undisclosed injury, replacing Hartman on the top forward line, replacing Jones. … Rossi, a forward out since Nov. 11, remains week to week. … The Canucks did not hold a morning skate. … Tolopilo is expected to start after Lankinen made 14 saves in a 4-1 loss to the Utah Mammoth on Friday. … Kane, a top-line forward who missed the game Friday, could return.