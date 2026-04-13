Wild at Blues projected lineups

WILD (45-23-12) at BLUES (34-33-12)
8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNMW
Wild projected lineup
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Johansson -- Hunter Haight -- Bobby Brink
Nico Sturm -- Michael McCarron -- Nick Foligno
Robby Fabbri -- Ben Jones --Nicolas Aube-Kubel
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Brock Faber
Daemon Hunt -- Matt Kiersted
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Mats Zuccarello, Joel Eriksson Ek, Zach Bogosian, Jeff Petry, Viking Gustafsson-Nyberg, Matt Boldy, Marcus Foligno, Ryan Hartman, Quinn Hughes, Kirill Kaprizov
Injured: None
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Pavel Buchnevich -- Pius Suter -- Jordan Kyrou
Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jonathan Drouin
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Otto Stenberg
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Theo Lindstein -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Tyler Tucker
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Justin Holl, Jonatan Berggren, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Nathan Walker
Injured: None
Status report
Zuccarello and Eriksson Ek, each a forward, will rest for the second straight game; Boldy, Kaprizov and Hartman, each a forward, and Hughes, a defenseman, will also rest. Haight and Kiersted were each recalled from Iowa of the American Hockey League on Sunday, and Jones and Aube-Kubel were recalled Monday. All four will play. ... Gustafsson-Nyberg, a defenseman, could make his NHL debut if his paperwork is finalized. … Finley and Drouin will play in place of Berggren and Sundqvist at forward.