Wild at Blues projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

WILD (45-23-12) at BLUES (34-33-12)

8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNMW

Wild projected lineup

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Johansson -- Hunter Haight -- Bobby Brink

Nico Sturm -- Michael McCarron -- Nick Foligno

Robby Fabbri -- Ben Jones --Nicolas Aube-Kubel

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Brock Faber

Daemon Hunt -- Matt Kiersted

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Mats Zuccarello, Joel Eriksson Ek, Zach Bogosian, Jeff Petry, Viking Gustafsson-Nyberg, Matt Boldy, Marcus Foligno, Ryan Hartman, Quinn Hughes, Kirill Kaprizov

Injured: None

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Pavel Buchnevich -- Pius Suter -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jonathan Drouin

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Otto Stenberg

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Theo Lindstein -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Justin Holl, Jonatan Berggren, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Nathan Walker

Injured: None

Status report

Zuccarello and Eriksson Ek, each a forward, will rest for the second straight game; Boldy, Kaprizov and Hartman, each a forward, and Hughes, a defenseman, will also rest. Haight and Kiersted were each recalled from Iowa of the American Hockey League on Sunday, and Jones and Aube-Kubel were recalled Monday. All four will play. ... Gustafsson-Nyberg, a defenseman, could make his NHL debut if his paperwork is finalized. … Finley and Drouin will play in place of Berggren and Sundqvist at forward.

