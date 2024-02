Wild at Kraken

WILD (27-24-6) at KRAKEN (24-21-11)

10 p.m. ET; ROOT-NW, BSWI, BSN

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Jake Lucchini -- Marco Rossi -- Vinni Lettieri

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Frederick Gaudreau

Jacob Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Declan Chisholm

Dakota Mermis -- Jon Merrill

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Scratched: Alex Goligoski, Mason Shaw

Injured: Zach Bogosian (upper body), Marcus Foligno (lower body), Pat Maroon (back), Jared Spurgeon (hip)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Alex Wennberg -- Andre Burakovsky

Eeli Tolvanen -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Tomas Tatar -- Tye Kartye -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Brian Dumoulin -- Justin Schultz

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Pierre-Edouard Bellemare, Kailer Yamamoto, Ryker Evans

Injured: None

Status report

The Wild did not conduct a morning skate Saturday following a 4-2 win at the Edmonton Oilers on Friday. … Fleury will start after Gustavsson made 41 saves at Edmonton. ... The Kraken held an optional morning skate Saturday. … Daccord is expected to start after Grubauer made 19 saves in a 5-2 win against the Vancouver Canucks on Thursday.