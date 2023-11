Wild at Islanders

WILD (4-5-2) at ISLANDERS (5-2-3)

7:30 PM, MSGSN, BSWI, BSN

Minnesota Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Ryan Hartman – Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Vinni Lettieri

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Dakota Mermis

Daemon Hunt -- Calen Addison

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Scratched: Nic Petan, John Merrill

Injured: Jared Spurgeon (upper body), Alex Goligoski (lower body), Frederik Gaudreau (upper body)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Mathew Barzal -- Oliver Wahlstrom

Pierre Engvall -- Brock Nelson -- Kyle Palmieri

Simon Holmstrom -- Jean-Gabriel Pageau -- Hudson Fasching

Matt Martin -- Casey Cizikas -- Cal Clutterbuck

Adam Pelech -- Noah Dobson

Alexander Romanov -- Ryan Pulock

Sebastian Aho -- Scott Mayfield

Semyon Varlamov

Ilya Sorokin

Scratched: Julien Gauthier, Samuel Bolduc

Injured: Adam Pelech (lower body), Bo Horvat (lower body)

Status report

Petan was recalled from Iowa of the American Hockey League on Sunday but the forward will not play. … Varlamov is expected to start after Sorokin made 42 saves in a 4-3 overtime loss to the Carolina Hurricanes on Saturday. … Pelech, a defenseman, and Horvat, a forward, are each day to day but were not ruled out for the game. … Mayfield missed practice Monday (maintenance) but is expected to play.