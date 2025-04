Wild at Islanders projected lineups

WILD (41-28-7) at ISLANDERS (32-32-10)

7:30 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, MSGSN, SN360

Wild projected lineup

Matt Boldy -- Marco Rossi -- Vinnie Hinostroza

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Gustav Nyquist

Yakov Trenin -- Devin Shore -- Justin Brazeau

Jacob Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Brendan Gaunce, Declan Chisholm

Injured: Kirill Kaprizov (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Maxim Tsyplakov -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Pierre Engvall -- Casey Cizikas -- Hudson Fasching

Matt Martin -- Kyle MacLean -- Marc Gatcomb

Alexander Romanov -- Tony DeAngelo

Adam Pelech -- Ryan Pulock

Noah Dobson -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

Marcus Hogberg

Scratched: Scott Perunovich, Adam Boqvist, Mike Reilly, Anthony Duclair

Injured: Mathew Barzal (lower body), Semyon Varlamov (lower body)

Status report

Duclair, a forward, has been granted an indefinite leave of absence. ... Martin will enter the lineup for the first time since Jan. 16.