Wild at Predators projected lineups

By NHL.com
WILD (45-22-12) at PREDATORS (37-32-10)

5 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO, KSTC

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov -- Yakov Trenin

Nick Foligno -- Michael McCarron -- Marcus Foligno

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Bobby Brink, Robby Fabbri, Daemon Hunt, Jeff Petry, Nico Sturm

Injured: None

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Tyson Jost

Filip Forsberg -- Matthew Wood -- Jonathan Marchessault

Zachary L’Heureux -- Erik Haula -- Joakim Kemell

Reid Schaefer -- Fedor Svechkov -- Luke Evangelista

Brady Skjei -- Nick Perbix

Adam Wilsby -- Justin Barron

Jordan Oesterle -- Ryan Ufko

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Ozzy Wiesblatt

Injured: Nicolas Hague (upper body), Roman Josi (upper body)

Status report

Josi is day to day; the defenseman participated in warmups but was a late scratch for a 4-1 loss at the Utah Mammoth on Thursday.

