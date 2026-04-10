Wild at Predators projected lineups

WILD (45-22-12) at PREDATORS (37-32-10)
5 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO, KSTC
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov -- Yakov Trenin
Nick Foligno -- Michael McCarron -- Marcus Foligno
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Bobby Brink, Robby Fabbri, Daemon Hunt, Jeff Petry, Nico Sturm
Injured: None
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Tyson Jost
Filip Forsberg -- Matthew Wood -- Jonathan Marchessault
Zachary L’Heureux -- Erik Haula -- Joakim Kemell
Reid Schaefer -- Fedor Svechkov -- Luke Evangelista
Brady Skjei -- Nick Perbix
Adam Wilsby -- Justin Barron
Jordan Oesterle -- Ryan Ufko
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Ozzy Wiesblatt
Injured: Nicolas Hague (upper body), Roman Josi (upper body)
Status report
Josi is day to day; the defenseman participated in warmups but was a late scratch for a 4-1 loss at the Utah Mammoth on Thursday.