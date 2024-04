Wild at Kings

WILD (38-33-9) at KINGS (43-26-11)

9:30 p.m. ET; ESPN

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Ryan Hartman

Frederick Gaudreau -- Marat Khusnutdinov -- Vinni Lettieri

Mason Shaw -- Jacob Lucchini

Jake Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Zach Bogosian

Jon Marrill -- Declan Chisholm

Alex Goligoski

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Dakota Mermis, Adam Beckman, Jesper Wallstedt

Injured: Mats Zuccarello (personal)

Kings projected lineup

Trevor Moore -- Phillip Danault -- Viktor Arvidsson

Quinton Byfield -- Pierre-Luc Dubois -- Adrian Kempe

Kevin Fiala -- Blake Lizotte -- Trevor Lewis

Alex Laferriere -- Akil Thomas

Mikey Anderson -- Drew Doughty

Vladislav Gavrikov -- Matt Roy

Andreas Englund -- Jordan Spence

Jacob Moverare

Cam Talbot

David Rittich

Scratched: Arthur Kaliyev

Injured: Anze Kopitar (undisclosed), Alex Turcotte (upper body), Carl Grundstrom (lower body)

Status report

The Wild will use 11 forwards and seven defensemen for the second straight game. … Kopitar, a center, participated in an optional practice Monday but is likely to miss his second straight game to rest.