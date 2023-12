Wild at Oilers

WILD (9-11-4) at OILERS (10-12-1)

9 p.m. ET; TVAS, SNW, BSN, BSWIX

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matthew Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Patrick Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Ryan Hartman

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Alex Goligoski -- Jon Merrill

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Scratched: Dakota Mermis

Injured: Zach Bogosian (upper body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Leon Draisaitl -- Connor Brown

Mattias Janmark -- Ryan McLeod -- Warren Foegele

Sam Gagner -- James Hamblin -- Derek Ryan

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Adam Erne

Injured: None

Status report

The Wild did not hold a morning skate Friday following a 2-0 loss at the Vancouver Canucks on Thursday. ... Fleury will start after Gustavsson made 15 saves at Vancouver. ... Gagner enters the lineup in place of Erne, a forward. … Skinner will make his seventh straight start.