Wild at Stars projected lineups

WILD (2-1-0) at STARS (2-0-0)
9:30 p.m. ET; ESPN
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matt Boldy
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Foligno
Liam Ohgren -- Danila Yurov -- Vinnie Hinostroza
Jonas Brodin -- Brock Faber
Zeev Buium -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zack Bogosian
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Daemon Hunt, Hunter Haight, David Jiricek
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)
Stars projected lineup
Sam Steel -- Roope Hintz -- Mikko Rantanen
Justin Hryckowian -- Matt Duchene -- Tyler Seguin
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Colin Blackwell -- Radek Faksa -- Nathan Bastian
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Lian Bichsel -- Alexander Petrovic
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Adam Erne, Ilya Lyubushkin
Injured: Oskar Back (undisclosed), Jamie Benn (collapsed lung)
Status report
The Wild did not hold a morning skate after a 4-3 shootout win against the Los Angeles Kings on Monday. … Petrovic will make his season debut, replacing Lyubushkin on defense.