Wild at Stars projected lineups

WILD (2-1-0) at STARS (2-0-0)

9:30 p.m. ET; ESPN

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Foligno

Liam Ohgren -- Danila Yurov -- Vinnie Hinostroza

Jonas Brodin -- Brock Faber

Zeev Buium -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zack Bogosian

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Daemon Hunt, Hunter Haight, David Jiricek

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)

Stars projected lineup

Sam Steel -- Roope Hintz -- Mikko Rantanen

Justin Hryckowian -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Colin Blackwell -- Radek Faksa -- Nathan Bastian

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Lian Bichsel -- Alexander Petrovic

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Adam Erne, Ilya Lyubushkin

Injured: Oskar Back (undisclosed), Jamie Benn (collapsed lung)

Status report

The Wild did not hold a morning skate after a 4-3 shootout win against the Los Angeles Kings on Monday. … Petrovic will make his season debut, replacing Lyubushkin on defense.

