Wild at Avalanche projected lineups

WILD (34-21-4) at AVALANCHE (34-24-2)

9 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, ALT, SN360, TVAS

Wild projected lineup

Marcus Foligno -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Matt Boldy -- Frederick Gaudreau -- Vinnie Hinostroza

Marcus Johansson -- Marat Khusnutdinov -- Liam Ohgren

Jakub Lauko -- Devin Shore -- Yakov Trenin

Jake Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Declan Chisholm -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Jon Merrill, Brendan Gaunce

Injured: Kirill Kaprizov (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body)

Suspended: Ryan Hartman

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Jonathan Drouin -- Casey Mittelstadt -- Valeri Nichushkin

Joel Kiviranta -- Jack Drury -- Ross Colton

Miles Wood -- Parker Kelly -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Oliver Kylington

Calvin de Haan -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Keaton Middleton, Juuso Parsinen

Injured: Josh Manson (lower body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Status report

The Wild did not conduct a morning skate Friday following a Minnesota didn’t hold a morning skate following a 6-1 loss at the Utah Hockey Club on Thursday. … Gustavsson is likely to start after Fleury allowed six goals on 31 shots at Utah. ... Hartman, a forward, will serve the seventh of an eight-game suspension for roughing Ottawa Senators forward Tim Stutzle during a 6-0 loss Feb. 1. ... The Avalanche will dress the same lineup they used in a 5-1 win against the New Jersey Devils on Wednesday.