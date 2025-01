Wild at Blackhawks projected lineups

WILD (28-17-4) at BLACKHAWKS (15-28-5)

7 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, CHSN, SN1

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Mats Zuccarello

Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Ryan Hartman

Yakov Trenin -- Marat Khusnutdinov -- Jakub Lauko

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Travis Dermott, Devin Shore

Injured: Jonas Brodin (lower body), Marcus Johansson (upper body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Connor Bedard -- Frank Nazar

Teuvo Teravainen -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Lukas Reichel -- Nick Foligno

Patrick Maroon -- Ryan Donato -- Philipp Kurashev

Alec Martinez -- Seth Jones

Alec Vlasic -- Louis Crevier

Nolan Allan -- Ethan Del Mastro

Petr Mrazek

Arvid Soderblom

Scratched: TJ Brodie

Injured: Laurent Brossoit (knee), Connor Murphy (groin), Craig Smith (back)

Status report

Neither team held a morning skate … Gustavsson is likely to start after Fleury made 24 saves in a 5-4 loss to the Calgary Flames on Saturday. … Martinez and Jones did not practice for the Blackhawks on Saturday because of illness, but each defenseman could play.