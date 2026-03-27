Wild at Bruins projected lineups

WILD (41-20-12) at BRUINS (40-24-8)
5 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, NHLN, NESN
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Michael McCarron -- Bobby Brink
Marcus Foligno -- Nick Foligno -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Jared Spurgeon
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jeff Petry
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Danila Yurov, Daemon Hunt, Zach Bogosian, Hunter Haight, Robby Fabbri,
Nico Sturm
Injured: None
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Lukas Reichel -- Elias Lindholm -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Hampus Lindholm -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Michael Eyssimont, Henri Jokiharju
Injured: None
Status report
The Wild did not practice Friday following a 3-2 win at the Florida Panthers on Thursday.