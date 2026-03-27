Wild at Bruins projected lineups

By NHL.com
WILD (41-20-12) at BRUINS (40-24-8)

5 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, NHLN, NESN

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Michael McCarron -- Bobby Brink

Marcus Foligno -- Nick Foligno -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Jared Spurgeon

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jeff Petry

Jesper Wallstedt 

Filip Gustavsson

Scratched: Danila Yurov, Daemon Hunt, Zach Bogosian, Hunter Haight, Robby Fabbri, 
Nico Sturm

Injured: None

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Lukas Reichel -- Elias Lindholm -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Hampus Lindholm -- Mason Lohrei

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Alex Steeves, Jordan Harris, Michael Eyssimont, Henri Jokiharju

Injured: None

Status report

The Wild did not practice Friday following a 3-2 win at the Florida Panthers on Thursday.

