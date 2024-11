Kings at Avalanche projected lineups

Kings projected lineup

Trevor Moore -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe

Warren Foegele -- Quinton Byfield -- Alex Laferriere

Akil Thomas -- Phillip Danault -- Kevin Fiala

Andre Lee -- Samuel Helenius -- Trevor Lewis

Mikey Anderson -- Vladislav Gavrikov

Joel Edmundson -- Brandt Clarke

Caleb Jones -- Jordan Spence

Darcy Kuemper

David Rittich

Scratched: Andreas Englund, Kyle Burroughs

Injured: Alex Turcotte (upper body), Drew Doughty (ankle), Arthur Kaliyev (clavicle)

Suspended: Tanner Jeannot

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Joel Kiviranta -- Casey Mittelstadt -- Logan O’Connor

Ivan Ivan -- Parker Kelly -- Nikolai Kovalenko

Nikita Prishchepov -- T.J. Tynan -- Chris Wagner

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Calvin de Haan -- Sam Malinski

Alexandar Georgiev

Justus Annunen

Scratched: John Ludvig, Oliver Kylington

Injured: Ross Colton (broken foot), Miles Wood (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Suspended: Valeri Nichushkin

Status report

The Kings held an optional morning skate Tuesday. ... Jeannot, a forward, will serve the third of his three-game suspension for a hit on Vancouver Canucks forward Brock Boeser during a 4-2 loss on Thursday.