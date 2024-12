Panthers at Canucks projected lineups

PANTHERS (18-9-2) at CANUCKS (14-8-5)

10 p.m. ET; TVAS, SNP, SCRIPPS

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Jesper Boqvist -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Evan Rodrigues

A.J. Greer -- Tomas Nosek -- Mackie Samoskevich

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Dmitry Kulikov

Nate Schmidt -- Uvis Balinskis

Sergei Bobrovsky

Spencer Knight

Scratched: Adam Boqvist, Jonah Gadjovich

Injured: None

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Kiefer Sherwood

Nils Hoglander -- J.T. Miller -- Brock Boeser

Dakota Joshua -- Pius Suter -- Conor Garland

Max Sasson -- Teddy Blueger -- Danton Heinen

Quinn Hughes -- Tyler Myers

Carson Soucy -- Noah Juulsen

Derek Forbort -- Mark Friedman

Kevin Lankinen

Thatcher Demko

Scratched: Erik Brannstrom, Aatu Raty

Injured: Vincent Desharnais (illness), Filip Hronek (upper body)

Status report

The Panthers won't make any lineup changes from a 2-1 shootout win at the Seattle Kraken on Friday. … Miller returns after missing 10 games on a personal leave of absence that began Nov. 19. … Forbort returns after missing 17 games with a lower body injury sustained during a Nov. 4 practice. … Brannstrom, a defenseman, will be a healthy scratch for the second straight game.