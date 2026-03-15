Panthers at Kraken projected lineups

PANTHERS (33-29-3) at KRAKEN (30-26-9)
8 p.m. ET; KHN/Prime, SCRIPPS, KONG
Panthers projected lineup
Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk
Carter Verhaeghe -- Evan Rodrigues -- Mackie Samoskevich
Cole Reinhardt -- Tomas Nosek -- A.J. Greer
Jesper Boqvist -- Luke Kunin -- Vinnie Hinostroza
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Dmitry Kulikov
Donovan Sebrango -- Mike Benning
Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky
Scratched: None
Injured: Sam Reinhart (undisclosed), Sam Bennett (undisclosed), Uvis Balinskis (lower body), Brad Marchand (lower body), Seth Jones (collarbone), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body)
Kraken projected lineup
Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko
Ben Meyers -- Freddy Gaudreau -- Ryan Winterton
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jacob Melanson, Matt Murray
Injured: Jaden Schwartz (upper body)
Status report
Neither team held a morning skate. … Reinhart, a forward, did not travel with the Panthers and will miss at least four games. … Bennett, a center, will not play but could return against the Vancouver Canucks on Tuesday. … Balinskis and Jones, each a defenseman, could also return Tuesday; Jones has been out since Jan. 2. … Verhaeghe and Lundell are expected to play after each missed a 2-1 overtime win against the Columbus Blue Jackets on Thursday.