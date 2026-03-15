Panthers at Kraken projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

PANTHERS (33-29-3) at KRAKEN (30-26-9)

8 p.m. ET; KHN/Prime, SCRIPPS, KONG

Panthers projected lineup

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Evan Rodrigues -- Mackie Samoskevich

Cole Reinhardt -- Tomas Nosek -- A.J. Greer

Jesper Boqvist -- Luke Kunin -- Vinnie Hinostroza

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Dmitry Kulikov

Donovan Sebrango -- Mike Benning

Daniil Tarasov

Sergei Bobrovsky

Scratched: None

Injured: Sam Reinhart (undisclosed), Sam Bennett (undisclosed), Uvis Balinskis (lower body), Brad Marchand (lower body), Seth Jones (collarbone), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body)

Kraken projected lineup

Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko

Ben Meyers -- Freddy Gaudreau -- Ryan Winterton

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jacob Melanson, Matt Murray

Injured: Jaden Schwartz (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate. … Reinhart, a forward, did not travel with the Panthers and will miss at least four games. … Bennett, a center, will not play but could return against the Vancouver Canucks on Tuesday. … Balinskis and Jones, each a defenseman, could also return Tuesday; Jones has been out since Jan. 2. … Verhaeghe and Lundell are expected to play after each missed a 2-1 overtime win against the Columbus Blue Jackets on Thursday.

Latest News

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

NHL EDGE stats behind Kopitar’s Kings points record

Projected lineups, starting goalies for today

NHL On Tap: Blues visit Jets making late push for playoffs

NHL EDGE stats behind Stars' 15-game point streak

Dorofeyev gets 2 goals, assist again, Golden Knights shut out Blackhawks

McMann has 3 points in debut as Kraken cruise past Canucks

Acciari scores go-ahead goal in 3rd, Penguins hand Mammoth 4th straight loss

Blue Jackets defeat Flyers in shootout, push point streak to 9

Stars recover in OT against Red Wings, extend point streak to 15

Sabres defeat Maple Leafs in shootout, extend lead in Atlantic

Celebrini has 2 goals, assist in Sharks win against Canadiens

Martinook breaks tie in 3rd, Hurricanes edge Lightning

Kopitar scores twice, passes Dionne for Kings’ points record in loss to Devils

Holmstrom scores twice, Islanders hold off Flames

Kopitar draws praise from Dionne after breaking Kings' points record

Shesterkin makes 46 saves, Rangers top Wild for 4th straight win