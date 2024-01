Panthers at Penguins

PANTHERS (29-14-4) at PENGUINS (21-17-6)

7 p.m. ET; SN-PIT, BSFL, SN, TVAS

Panthers projected lineup

Evan Rodrigues -- Aleksander Barkov -- Mackie Samoskevich

Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart

Jonah Gadjovich -- Kevin Stenlund -- Ryan Lomberg

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Brandon Montour

Oliver Ekman-Larsson -- Dmitry Kulikov

Sergei Bobrovsky

Anthony Stolarz

Scratched: Josh Mahura, Steven Lorentz

Injured: Nick Cousins (concussion)

Suspended: William Lockwood

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Drew O’Connor -- Evgeni Malkin -- Colin White

Valtteri Puustinen -- Lars Eller -- Rickard Rakell

Jansen Harkins -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Ryan Graves -- Erik Karlsson

Pierre-Olivier Joseph -- Chad Ruhwedel

Alex Nedeljkovic

Tristan Jarry

Scratched: Ryan Shea

Injured: Matt Nieto (knee surgery), John Ludvig (upper body), Reilly Smith (upper body)

Status report

Cousins was a full participant in the morning skate but the forward will likely miss an 11th consecutive game since sustaining a concussion Jan. 2. ... Lockwood, a forward, will serve the final game of a three-game suspension for goaltender interference against Marc-Andre Fleury of the Minnesota Wild on Jan. 19. ... Smith, a forward who last played Jan. 11, and Ludvig, a defenseman who has been out since Dec. 31, participated in an optional morning skate. Neither is expected to play.