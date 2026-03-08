Oilers at Golden Knights projected lineups

OILERS (30-25-8) at GOLDEN KNIGHTS (29-20-14)
9:30 p.m. ET; ESPN, SNW
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Matt Savoie -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen
Colton Dach -- Adam Henrique -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Jake Walman -- Connor Murphy
Darnell Nurse -- Ty Emberson
Connor Ingram
Tristan Jarry
Scratched: Josh Samanski, Spencer Stastney
Injured: Mattias Janmark (shoulder), Curtis Lazar (undisclosed)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Braeden Bowman
Brett Howden -- Mitch Marner -- Pavel Dorofeyev
Brandon Saad -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar
Cole Smith – Nic Dowd -- Colton Sissons
Brayden McNabb- Shea Theodore
Noah Hanifin-- Kaedan Korczak
Rasmus Andersson – Jeremy Lauzon
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Ben Hutton, Reilly Smith
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body), Mark Stone (upper body)
Status report
Ekholm did not participate in the morning skate and will be a game-time decision; if he is unavailable, Stastney would replace him on defense. … Henrique, a forward, is also a game-time decision; Samanski was recalled from Bakersfield of the American Hockey League under emergency conditions Sunday and would play if Henrique is unavailable. … Howden will return after missing 21 games with an upper-body injury. He will replace Smith at forward.