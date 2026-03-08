Oilers at Golden Knights projected lineups

OILERS (30-25-8) at GOLDEN KNIGHTS (29-20-14)

9:30 p.m. ET; ESPN, SNW

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Matt Savoie -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen

Colton Dach -- Adam Henrique -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Jake Walman -- Connor Murphy

Darnell Nurse -- Ty Emberson

Connor Ingram

Tristan Jarry

Scratched: Josh Samanski, Spencer Stastney

Injured: Mattias Janmark (shoulder), Curtis Lazar (undisclosed)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Braeden Bowman

Brett Howden -- Mitch Marner -- Pavel Dorofeyev

Brandon Saad -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar

Cole Smith – Nic Dowd -- Colton Sissons

Brayden McNabb- Shea Theodore

Noah Hanifin-- Kaedan Korczak

Rasmus Andersson – Jeremy Lauzon

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: Ben Hutton, Reilly Smith

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body), Mark Stone (upper body)

Status report

Ekholm did not participate in the morning skate and will be a game-time decision; if he is unavailable, Stastney would replace him on defense. … Henrique, a forward, is also a game-time decision; Samanski was recalled from Bakersfield of the American Hockey League under emergency conditions Sunday and would play if Henrique is unavailable. … Howden will return after missing 21 games with an upper-body injury. He will replace Smith at forward.