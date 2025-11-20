Oilers at Lightning projected lineups

OILERS (9-9-4) at LIGHTNING (10-7-2)
7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNW, SNO, SNE
Oilers projected lineup
Matt Savoie -- Connor McDavid -- Jack Roslovic
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Andrew Mangiapane
Trent Frederic -- Adam Henrique -- Zach Hyman
Mattias Janmark -- David Tomasek
Darnell Nurse -- Evan Bouchard
Mattias Ekholm -- Brett Kulak
Jake Walman -- Alec Regula
Ty Emberson
Calvin Pickard
Stuart Skinner
Scratched: None
Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (upper body), Curtis Lazar (upper body)
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nick Paul
Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves
Curtis Douglas -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous -- Erik Cernak
Declan Carlile -- Emil Lilleberg
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley, Steven Santini
Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed)
Status report
The Oilers are expected dress 11 forwards and seven defensemen, as they did in a 7-4 loss at the Washington Capitals on Wednesday. ... Paul will make his season debut after missing the first 19 games with an upper-body injury. ... Hedman is "probably a couple of weeks away still," Lightning coach Jon Cooper said; the defenseman was placed on injured reserve Thursday.