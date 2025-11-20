Oilers at Lightning projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (9-9-4) at LIGHTNING (10-7-2)

7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNW, SNO, SNE

Oilers projected lineup

Matt Savoie -- Connor McDavid -- Jack Roslovic

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Andrew Mangiapane

Trent Frederic -- Adam Henrique -- Zach Hyman

Mattias Janmark -- David Tomasek

Darnell Nurse -- Evan Bouchard

Mattias Ekholm -- Brett Kulak

Jake Walman -- Alec Regula

Ty Emberson

Calvin Pickard

Stuart Skinner

Scratched: None

Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (upper body), Curtis Lazar (upper body)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nick Paul

Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves

Curtis Douglas -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D’Astous -- Erik Cernak

Declan Carlile -- Emil Lilleberg

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Steven Santini

Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed)

Status report

The Oilers are expected dress 11 forwards and seven defensemen, as they did in a 7-4 loss at the Washington Capitals on Wednesday. ... Paul will make his season debut after missing the first 19 games with an upper-body injury. ... Hedman is "probably a couple of weeks away still," Lightning coach Jon Cooper said; the defenseman was placed on injured reserve Thursday.

