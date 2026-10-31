Oilers at Rangers projected lineups

OILERS (10-2-2) at RANGERS (7-6-1)
6 p.m. ET; NHLN, MSG, SN, TVAS
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Colton Dach -- Ryan Nugent-Hopkins -- Kasperi Kapanen
Alex Formenton -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph
Trent Frederic -- Owen Michaels -- Filip Hallander
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Matt Tomkins
Tristan Jarry
Scratched: Max Jones, Jake Walman
Injured: Isaac Howard (knee), Frederik Andersen (undisclosed), Zach Hyman (neck), Mattias Janmark (undisclosed), Devon Levi (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)
Rangers projected lineup
Pavel Dorofeyev -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
Tye Kartye -- J.T. Miller -- Oliver Bjorkstrand
Will Cuylle -- Noah Laba -- Gabe Perreault
Eeli Tolvanen -- Luke Glendening -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Marcus Pettersson -- Sean Durzi
Alberts Smits -- Braden Schneider
Dylan Garand
James Reimer
Scratched: Scott Morrow, Matt Rempe, Matthew Robertson
Injured: Igor Shesterkin (lower body), Joonas Korpisalo (lower body), Joseph Veleno (lower body)
Status report
Howard, a forward, was injured early in a 4-0 win at the New York Islanders on Saturday. Hallander would likely play if Howard is unable. … Tomkins is expected to make his first start for the Oilers and play his first NHL game since April 17, 2024. … Durzi (undisclosed) and Schneider (illness) each missed practice Saturday, but Sullivan said they are day to day and is not ruling them out. Durzi’s injury is lingering but it hasn’t prevented him from playing. … The Rangers recalled Robertson, a defenseman, from Hartford of the American Hockey League. He will make his season debut if Durzi and/or Schneider can't play. Morrow, a defenseman, is also a possibility. If he plays, it would be his season debut.