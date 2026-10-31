Oilers at Rangers projected lineups

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OILERS (10-2-2) at RANGERS (7-6-1)

6 p.m. ET; NHLN, MSG, SN, TVAS

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Colton Dach -- Ryan Nugent-Hopkins -- Kasperi Kapanen

Alex Formenton -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph

Trent Frederic -- Owen Michaels -- Filip Hallander

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Matt Tomkins

Tristan Jarry

Scratched: Max Jones, Jake Walman

Injured: Isaac Howard (knee), Frederik Andersen (undisclosed), Zach Hyman (neck), Mattias Janmark (undisclosed), Devon Levi (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)

Rangers projected lineup

Pavel Dorofeyev -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Tye Kartye -- J.T. Miller -- Oliver Bjorkstrand

Will Cuylle -- Noah Laba -- Gabe Perreault

Eeli Tolvanen -- Luke Glendening -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Marcus Pettersson -- Sean Durzi

Alberts Smits -- Braden Schneider

Dylan Garand

James Reimer

Scratched: Scott Morrow, Matt Rempe, Matthew Robertson

Injured: Igor Shesterkin (lower body), Joonas Korpisalo (lower body), Joseph Veleno (lower body)

Status report

Howard, a forward, was injured early in a 4-0 win at the New York Islanders on Saturday. Hallander would likely play if Howard is unable. … Tomkins is expected to make his first start for the Oilers and play his first NHL game since April 17, 2024. … Durzi (undisclosed) and Schneider (illness) each missed practice Saturday, but Sullivan said they are day to day and is not ruling them out. Durzi’s injury is lingering but it hasn’t prevented him from playing. … The Rangers recalled Robertson, a defenseman, from Hartford of the American Hockey League. He will make his season debut if Durzi and/or Schneider can't play. Morrow, a defenseman, is also a possibility. If he plays, it would be his season debut.

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