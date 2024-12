Oilers at Wild projected lineups

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen

Jeff Skinner -- Adam Henrique -- Mattias Janmark

Corey Perry -- Derek Ryan -- Connor Brown

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Ty Emberson

Calvin Pickard

Stuart Skinner

Scratched: Travis Dermott, Alec Regula

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Marcus Johansson

Jakub Lauko -- Frederick Gaudreau -- Yakov Trenin

Devin Shore -- Marat Khusnutdinov -- Ben Jones

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Reece Johnson, Cameron Crotty

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Jonas Brodin (upper body), Joel Eriksson Ek (lower body)

Status report

Edmonton claimed Regula, a defenseman, off of waivers from the Boston Bruins on Wednesday. ... Zuccarello, a forward, and Brodin, a defenseman, each skated with the group for the first time but neither will play. ... Eriksson Ek, a forward, has not started skating.