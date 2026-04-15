Red Wings at Panthers projected lineups

RED WINGS (41-30-10) at PANTHERS (39-38-4)
7 p.m. ET; FDSNDET, SCRIPPS
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
David Perron -- J.T. Compher -- Carter Mazur
James van Riemsdyk -- Marco Kasper -- Michael Brandsegg-Nygard
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Justin Faulk
Albert Johansson -- Axel Sandin-Pellikka
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Travis Hamonic, Dominik Shine, Jacob Bernard-Docker
Injured: Michael Rasmussen (lower body), Mason Appleton (upper body)
Panthers projected lineup
Mackie Samoskevich -- Eetu Luostarinen -- Matthew Tkachuk
Wilmer Skoog -- Cole Schwindt -- A.J. Greer
Nolan Foote -- Noah Gregor -- Jesper Boqvist
Cole Reinhardt -- Luke Kunin -- Vinnie Hinostroza
Tobias Bjornfot -- Mike Benning
Donovan Sebrango -- Ludvig Jansson
Mikulas Hovorka -- Marek Alscher
Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky
Scratched: None
Injured: Tomas Nosek (fractured tibia), Gustav Forsling (back), Sam Bennett (lower body), Carter Verhaeghe (lower body). Seth Jones (foot), Dmitry Kulikov (finger), Aaron Ekblad (hand), Evan Rodrigues (finger), Sam Reinhart (foot), Niko Mikkola (knee), Anton Lundell (ribs), Uvis Balinskis (fractured foot), Brad Marchand (lower body), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body)
Status report
There could be some changes in the Red Wings lineups due to health concerns, coach Todd McLellan said. ... Nosek, a forward, was injured late in the third period of a 3-2 win against the New York Rangers on Monday. … Tkachuk will return after missing the past four games on paternity leave.