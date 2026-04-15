Red Wings at Panthers projected lineups

RED WINGS (41-30-10) at PANTHERS (39-38-4)

7 p.m. ET; FDSNDET, SCRIPPS

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

David Perron -- J.T. Compher -- Carter Mazur

James van Riemsdyk -- Marco Kasper -- Michael Brandsegg-Nygard

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Justin Faulk

Albert Johansson -- Axel Sandin-Pellikka

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Dominik Shine, Jacob Bernard-Docker

Injured: Michael Rasmussen (lower body), Mason Appleton (upper body)

Panthers projected lineup

Mackie Samoskevich -- Eetu Luostarinen -- Matthew Tkachuk

Wilmer Skoog -- Cole Schwindt -- A.J. Greer 

Nolan Foote -- Noah Gregor -- Jesper Boqvist

Cole Reinhardt -- Luke Kunin -- Vinnie Hinostroza

Tobias Bjornfot -- Mike Benning

Donovan Sebrango -- Ludvig Jansson

Mikulas Hovorka -- Marek Alscher

Daniil Tarasov

Sergei Bobrovsky

Scratched: None

Injured: Tomas Nosek (fractured tibia), Gustav Forsling (back), Sam Bennett (lower body), Carter Verhaeghe (lower body). Seth Jones (foot), Dmitry Kulikov (finger), Aaron Ekblad (hand), Evan Rodrigues (finger), Sam Reinhart (foot), Niko Mikkola (knee), Anton Lundell (ribs), Uvis Balinskis (fractured foot), Brad Marchand (lower body), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body)

Status report

There could be some changes in the Red Wings lineups due to health concerns, coach Todd McLellan said. ... Nosek, a forward, was injured late in the third period of a 3-2 win against the New York Rangers on Monday. … Tkachuk will return after missing the past four games on paternity leave.

