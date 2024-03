Red Wings at Hurricanes

RED WINGS (36-29-7) at HURRICANES (45-21-7)

7:30 p.m. ET; BSSO, BSDET

Red Wings projected lineup

David Perron -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Patrick Kane

Michael Rasmussen -- Andrew Copp -- Christian Fischer

Joe Veleno -- Alex Czarnik -- Robby Fabbri

Ben Chiarot -- Moritz Seider

Simon Edvinsson -- Jeff Petry

Olli Maatta -- Shayne Gostisbehere

James Reimer

Alex Lyon

Scratched: Justin Holl, Jonatan Berggren, Daniel Sprong

Injured: Ville Husso (lower body), Jake Walman (lower body)

Hurricanes projected lineup

Jake Guentzel -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Jordan Martinook -- Evgeny Kuznetsov -- Martin Necas

Andrei Svechnikov -- Jordan Staal -- Teuvo Teravainen

Jack Drury -- Jesperi Kotkaniemi -- Stefan Noesen

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Brady Skjei -- Brett Pesce

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Frederik Andersen

Pyotr Kochetkov

Scratched: Spencer Martin, Brendan Lemieux, Tony DeAngelo

Injured: Martin Necas (undisclosed), Jesper Fast (undisclosed)

Status report

Walman, a defenseman who has missed four games, practiced Wednesday and could return. … Reimer will start after Lyon started the previous two games. ... The Hurricanes did not hold a morning skate Thursday. … Necas, a forward, did not practice Wednesday. … Fast, a forward who has missed four games, practiced in a no-contact jersey Wednesday.