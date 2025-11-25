Stars at Oilers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

STARS (13-5-4) at OILERS (10-9-5)

9 p.m. ET (TVAS, SN, Victory+)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Tyler Seguin

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Sam Steel

Oskar Back -- Justin Hryckowian -- Mavrik Bourque

Colin Blackwell -- Radek Faksa -- Nathan Bastian

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Kyle Capobianco -- Vladislav Kolyachonok

Lian Bichsel -- Alex Petrovic

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Nathan Bastian

Injured: Matt Duchene (upper body), Adam Erne (lower body), Thomas Harley (lower body), Nils Lundkvist (lower body), Ilya Lyubushkin (undisclosed)

Suspended: Mikko Rantanen

Oilers projected lineup

Matthew Savoie -- Connor McDavid -- Jack Roslovic

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Andrew Mangiapane

Trent Frederic -- Adam Henrique -- Zach Hyman

Connor Clattenburg -- David Tomasec -- Mattias Janmark

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Alec Regula

Brett Kulak -- Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: None

Injured: Kasperi Kapanen (knee), Curtis Lazar (upper body), Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Noah Philp (undisclosed), Jake Walman (lower body)

Status report

Each team held optional morning skates ... Rantanen, a forward, received a one-game suspension triggered by two game misconducts for boarding in three games, after being ejected for boarding New York Islanders defenseman Alexander Romanov on Tuesday, and Calgary Flames forward Matt Coronato on Saturday. ... Nugent-Hopkins, a forward, will not play tonight and is expected to return to the Oilers lineup Saturday in Seattle, along with Walman, a defenseman.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Matthews could return for Maple Leafs on Wednesday

Chiarot fined maximum for butt-ending in Red Wings game

NHL EDGE stats: Sneaky offseason movers in 2025-26

Modano says he’s embracing Kane’s pursuit of his U.S. scoring record in Q&A with NHL.com

Luke Hughes carrying big workload on defense for Devils

On Tap: Robertson, Draisaitl look to stay hot when Stars, Oilers meet

Clean breakouts, defensive-zone exits often leads to success

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Cooley scores career-high 4 goals, 5 points, Mammoth defeat Golden Knights

Clarke breaks tie in 3rd, Kings edge Senators to end 3-game slide

Rangers understand task ahead of daunting schedule

Panthers score 8, cruise to win against Predators

Tkachuk could return from thumb injury this week for Senators

Trophy Tracker: Makar of Avalanche unanimous choice to win Norris as best defenseman

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups with EDGE stats

Chychrun scores twice, Capitals ease past Blue Jackets