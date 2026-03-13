Dellandrea s'entend avec les Sharks pour deux ans de plus

Les Sharks de San Jose ont offert une prolongation de contrat de deux ans à Ty Dellandrea, vendredi.

L’entente est assortie d’un salaire de 1,625 millions $ par saison.

Le joueur de centre de 25 ans a amassé 11 points (deux buts, neuf passes) en 42 matchs cette saison avec les Sharks.

« Ty est un joueur constant pour nous aux deux extrémités de la patinoire et il est un gros morceau dans notre vestiaire et de la culture que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes heureux de le garder à San Jose », a dit le directeur général Mike Grier.

L'attaquant, qui en est à sa deuxième saison avec les Sharks, a accumulé 61 points (17 buts, 44 passes) en 261 matchs en carrière dans la LNH avec San Jose et les Stars de Dallas.

Dellandrea avait été sélectionné au 13e rang du repêchage 2018 par les Stars.