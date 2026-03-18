Stars at Avalanche projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

STARS (42-15-10) at AVALANCHE (44-13-9)

9:30 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TVAS2

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell

Oskar Back -- Nathan Bastian -- Adam Erne

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Tyler Myers -- Lian Bichsel

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Arttu Hyry, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic

Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Nazem Kadri -- Brock Nelson -- Nicolas Roy

Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta

Gavin Brindley -- Zakhar Bardakov

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Brett Kulak -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Nick Blankenburg

Injured: Ross Colton (upper body), Gabriel Landeskog (lower body), Artturi Lehkonen (upper body), Logan O’Connor (hip surgery)

Status report

Bastian will replace Hyry at forward. … The Avalanche will recall a forward from Colorado of the American Hockey League after having used 11 forwards and seven defensemen the past three games.

