Stars at Avalanche projected lineups

STARS (42-15-10) at AVALANCHE (44-13-9)
9:30 p.m. ET; HBO MAX, TNT, TVAS2
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell
Oskar Back -- Nathan Bastian -- Adam Erne
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Tyler Myers -- Lian Bichsel
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Arttu Hyry, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic
Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)
Avalanche projected lineup
Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Nazem Kadri -- Brock Nelson -- Nicolas Roy
Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta
Gavin Brindley -- Zakhar Bardakov
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Brett Kulak -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Nick Blankenburg
Injured: Ross Colton (upper body), Gabriel Landeskog (lower body), Artturi Lehkonen (upper body), Logan O’Connor (hip surgery)
Status report
Bastian will replace Hyry at forward. … The Avalanche will recall a forward from Colorado of the American Hockey League after having used 11 forwards and seven defensemen the past three games.