Blue Jackets at Capitals projected lineups

BLUE JACKETS (5-4-1) at CAPITALS (7-2-0)

5 p.m. ET; FDSNOH, MNMT

Blue Jackets projected lineup

Yegor Chinakhov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Cole Sillinger -- Adam Fantilli -- Mikael Pyyhtia

Zach Aston-Reese -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

James van Riemsdyk -- Sean Kuraly -- Dmitri Voronkov

Zach Werenski -- Ivan Provorov

Jake Christiansen -- Damon Severson

Jack Johnson -- Jordan Harris

Daniil Tarasov

Elvis Merzlikins

Scratched: David Jiricek, Kevin Labanc

Injured: Boone Jenner (upper body), Gavin Brindley (finger), Erik Gudbranson (upper body), Kent Johnson (upper body)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Aliaksei Protas

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Jakub Vrana -- Michael Sgarbossa -- Andrew Mangiapane

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Taylor Raddysh

Martin Fehervary -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Dylan McIlrath

Alexander Alexeyev -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Sonny Milano, Hendrix Lapierre, Vincent Iorio

Injured: Matt Roy (lower body), Jakob Chychrun (upper body)

Status report

Neither team held a morning skate. … Tarasov will likely start in goal for Columbus after Merzlikins allowed six goals on 44 shots in a 6-2 loss to the Winnipeg Jets on Friday. ... Washington placed Chychrun, a defenseman, on injured reserve and recalled Iorio, another defenseman, from Hershey of the American Hockey League.