Blue Jackets at Capitals projected lineups

BLUE JACKETS (37-33-9) at CAPITALS (50-20-9)

6 p.m. ET; FDSNOH, MNMT

Blue Jackets projected lineup

Boone Jenner -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

James van Riemsdyk -- Adam Fantilli -- Kent Johnson

Dmitri Voronkov -- Cole Sillinger -- Mathieu Olivier

Zach Aston-Reese -- Sean Kuraly -- Justin Danforth

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Denton Mateychuk -- Ivan Provorov

Jordan Harris -- Erik Gudbranson

Jet Greaves

Daniil Tarasov

Scratched: Christian Fischer, Jack Williams, Damon Severson, Luke Kunin, Yegor Chinakhov, Jack Johnson

Injured: Elvis Merzlikins (upper body), Jake Christiansen (upper body)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Taylor Raddysh

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Andrew Mangiapane -- Lars Eller -- Ryan Leonard

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Anthony Beauvillier

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Trevor van Riemsdyk

Dylan McIlrath -- Matt Roy

Charlie Lindgren

Hunter Shepard

Scratched: Alex Alexeyev, Ethen Frank

Injured: Jakob Chychrun (illness), Aliaksei Protas (lower body), Logan Thompson (upper body), Sonny Milano (upper body)

Status report

Greaves, who made 21 saves for his first NHL shutout in a 7-0 win against the Capitals on Saturday, could start his third game in four days. … Ovechkin is expected to return after being a healthy scratch Saturday.