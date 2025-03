Blue Jackets at Rangers projected lineups

BLUE JACKETS (30-24-8) at RANGERS (31-26-6)

6 p.m. ET; FDSNOH, MSG, SN, TVAS

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Kent Johnson -- Boone Jenner -- Mathieu Olivier

Luke Kunin -- Justin Danforth -- Yegor Chinakhov

James van Riemsdyk -- Sean Kuraly -- Zach Aston-Reese

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Denton Mateychuk -- Ivan Provorov

Jake Christensen -- Damon Severson

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: Christian Fischer, Jack Johnson, Jordan Harris

Injured: Cole Sillinger (upper body), Erik Gudbranson (upper body), Sean Monahan (wrist)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Chris Kreider -- Sam Carrick -- Juuso Parssinen

Brennan Othmann -- Jonny Brodzinski -- Matt Rempe

K'Andre Miller -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Zac Jones

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Arthur Kaliyev, Brett Berard, Calvin de Haan

Injured: Adam Fox (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Status report

Fabbro didn't skate during practice in Columbus on Saturday, but is expected to play. … Kunin will make his Blue Jackets debut after being acquired in a trade with the San Jose Sharks on Friday. … Quick is expected to start after Shesterkin made 33 saves in a 4-3 overtime loss at the Ottawa Senators on Saturday.