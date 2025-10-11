Blue Jackets at Wild projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

BLUE JACKETS (0-1-0) at WILD (1-0-0)

8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNOH

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Cole Sillinger

Kent Johnson -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Zach Aston-Reese -- Isac Lundestrom -- Miles Wood

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Ivan Provorov -- Damon Severson

Denton Mateychuk -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Jet Greaves

Scratched: Yegor Chinakhov, Jake Christiansen

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matthew Boldy

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Johansson

Liam Ohgren -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza

Jonas Brodin -- Brock Faber

Zeev Buium -- Jared Spurgeon

Jacob Middleton -- Zack Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov, David Jiricek

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)

Status report

Brodin will make his season debut after missing a season-opening 5-0 win at the St. Louis Blues on Tuesday with an upper-body injury.

