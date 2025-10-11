Blue Jackets at Wild projected lineups

BLUE JACKETS (0-1-0) at WILD (1-0-0)
8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNOH
Blue Jackets projected lineup
Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko
Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Cole Sillinger
Kent Johnson -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Zach Aston-Reese -- Isac Lundestrom -- Miles Wood
Zach Werenski -- Dante Fabbro
Ivan Provorov -- Damon Severson
Denton Mateychuk -- Erik Gudbranson
Elvis Merzlikins
Jet Greaves
Scratched: Yegor Chinakhov, Jake Christiansen
Injured: None
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matthew Boldy
Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Johansson
Liam Ohgren -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza
Jonas Brodin -- Brock Faber
Zeev Buium -- Jared Spurgeon
Jacob Middleton -- Zack Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov, David Jiricek
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)
Status report
Brodin will make his season debut after missing a season-opening 5-0 win at the St. Louis Blues on Tuesday with an upper-body injury.