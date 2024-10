Blue Jackets at Wild

BLUE JACKETS (0-0-0) at WILD (0-0-0)

8 p.m. ET; BSWIX, BSN, BSOH

Blue Jackets projected lineup

Yegor Chinakhov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

James van Riemsdyk -- Adam Fantilli -- Kevin Lebanc

Mikael Pyythia -- Cole Sillinger -- Kent Johnson

Zach Aston-Reese -- Sean Kuraly -- Mathieu Olivier

Zach Werenski -- Ivan Provorov

Jake Christiansen -- Damon Severson

Jack Johnson -- Erik Gudbranson

Elvis Merzilkins

Daniil Tarasov

Scratched: Dylan Gambrell, Jordan Harris, David Jiricek

Injured: Justin Danforth (wrist), Dmitri Voronokov (upper body), Boone Jenner (shoulder), Gaving Brindley (finger)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Yakov Trenin

Jakub Lauko -- Marat Khusnutdinov -- Frederick Gaudreau

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Daemon Hunt, Liam Ohgren

Injured: Declan Chisholm (illness)

Status report

Jenner, a forward, had surgery on his shoulder Wednesday and is out indefinitely. … The Wild recalled Chisholm, a defenseman, and reassigned goalie Jesper Wallstedt to Iowa of the American Hockey League on Thursday.